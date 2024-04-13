السبت 13 أبريل 2024
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عالم

عالقون بين السماء والأرض.. مقتل شخص وإصابة 10 فى حادث تلفريك بتركيا (التفاصيل الكاملة)

حادث تلفريك بتركيا
حادث تلفريك بتركيا

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 10 آخرون، اليوم السبت، في حادث تحطم "تلفريك" في منتجع للتزلج بجنوب تركيا، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تركية.

ووقع الحادث مساء الجمعة في جبل "ساريسو" بالقرب من مدينة أنطاليا، حيث انهار أحد أبراج التلفريك، ما أدى إلى سقوط إحدى مقصورات التلفريك وتحطمها.

وأكدت فرق الإنقاذ أنها تمكنت من إجلاء 128 شخصًا من 16 مقصورة تلفريك عالقة منذ مساء الجمعة، بينما لا يزال 43 شخصًا على الأقل عالقين في 7 مقصورات أخرى.

وتعمل فرق الإنقاذ، بمساعدة 7 مروحيات وطائرة نقل واحدة، على إجلاء الأشخاص العالقين، بينما يجري التحقيق في سبب انهيار برج التلفريك.

وأعرب مسئولون أتراك عن أسفهم لوقوع الحادث، مؤكدين بذل كل الجهود لإنقاذ العالقين بأسرع وقت ممكن.

وسائل الإعلام التركية قالت إنه لا يزال سبب انهيار برج التلفريك قيد التحقيق، وتعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة لإنقاذ العالقين، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

وقع حادث تحطم تلفريك في منتجع للتزلج بجنوب تركيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، وانهار أحد أبراج التلفريك، ما أدى إلى سقوط إحدى مقصورات التلفريك وتحطمها، ولا يزال 43 شخصًا على الأقل عالقين في 7 مقصورات أخرى.

العالقون

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى أنه لا يزال 43 شخصًا على الأقل عالقين في 7 مقصورات تلفريك، وتتراوح أعمار العالقين بين 5 و70 عامًا، ومن بين العالقين سائحون من جنسيات مختلفة، بمن في ذلك أتراك وألمان وروس.

عمليات الإنقاذ

وتعمل فرق الإنقاذ، بمساعدة 7 مروحيات وطائرة نقل واحدة، على إجلاء العالقين، وتواجه عملية الإنقاذ صعوبات بسبب الظروف الجوية السيئة ووعورة التضاريس، وتمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء 128 شخصًا من 16 مقصورة تلفريك عالقة منذ مساء الجمعة.

ردود الفعل

وأعربت السلطات التركية عن أسفها لوقوع الحادث، وتعهدت بإجراء تحقيق شامل فيه.

تلفريك جنوب تركيا وسائل اعلام تركية التلفريك تركيا

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