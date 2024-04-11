الخميس 11 أبريل 2024
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موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر هذا العام

موعد تطبيق التوقيت
موعد تطبيق التوقيت الصيفي

يعتبر موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر هذا العام من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير منا، فيهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة التفاصيل الكاملة عن موعد التوقيت الصيفي في مصر، وذلك من أجل معرفة تفاصيل اليوم حيث يتم تغير الساعة 60 دقيقة وتم تطبيق ذلك منذ العام الماضي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر هذا العام

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر هذا العام حيث يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في آخر خميس في شهر أبريل الذي سيوافق يوم 25-4-2024، إذ أنه يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة «إلى الأمام» ويكون بموجب هذا التوقيت الصيفي، طبقا للقرار الصادر من خلال مجلس الوزراء بهذا الصدد.

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الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي

يُفعَل التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024 في آخر خميس من شهر أكتوبر الموافق 31 أكتوبر 2024، على أن يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة إلى الوراء، وتكون بموجب هذا القرار، يتم توفير فى الطاقة بشكل كبير وهو ما تسعي الدولة اليه من أجل توفير مبالغ طائله تساعد فى تقليل الإنفاق قد المستطاع.

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سبب التوقيت الصيفي والشتوي

ويعتبر السبب الرئيسي وراء العمل بالتوقيت الصيفي هو أنه خلال العام الماضي، قد قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فوائد التوقيت الشتوي: تتمثل في توفير مبلغ بحوالي 25 مليون دولار، طبقا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة بإنتاج الكهرباء، لذا فأن التوقيت الصيفي يعتبر ضرورة ملحة لانه يساعد فى توفير الكثير على الدول وتقليل الانفاق بشكل كبير ومن المتوقع انه يوفر خلال هذا العام قدر اكبر مما وفره العام الماضي لذا فسيتم العمل به بشكل اساسي خلال اخر خميس من شهر أبريل.

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