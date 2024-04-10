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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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غير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

بدأ العد التنازلي منذ أيام قليلة لتطبيق التوقيت الصيفي، بالتزامن مع قرب نهاية فصل الشتاء وبدء فصل الصيف 2024، لذا يكثر التساؤل عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر عبر جوجل، وميعاد إلغاء التوقيت الشتوي.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة ميعاد إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي، وبدء التوقيت الصيفي في مصر. 

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2024

يطبق التوقيت الصيفي بمصر في آخر خميس في شهر أبريل الذي سيوافق يوم 25-4-2024، إذ أنه يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة «إلى الأمام» ويكون بموجب هذا التوقيت الصيفي، طبقا للقرار الصادر من خلال مجلس الوزراء بهذا الصدد.

الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي

يُفعَل التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024 في آخر خميس من شهر أكتوبر الموافق 31 أكتوبر 2024، على أن يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة إلى الوراء، وتكون بموجب هذا القرار.

سبب التوقيت الصيفي والشتوي

وخلال العام الماضي، قد قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فوائد التوقيت الشتوي: تتمثل في توفير مبلغ بحوالي 25 مليون دولار، طبقا للدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، بشأن توفير وحدات الغاز المستخدمة بإنتاج الكهرباء.

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متى يُطبق التوقيت الصيفي في مصر؟

إلى الآن سيفصلنا 15 يومًا على إلغاء التوقيت الشتوي بمصر وتطبيق التوقيت الصيفي في 2024، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

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بداية التوقيت الصيفي في مصر

وعلى صعيد آخر، سيذكر أن أول مرة سوف يتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وكانت عام 1940، وتوقف العمل به أكثر من مرة لكي يعود تفعيل التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي مرة أخرى من يوم 28 أبريل 2023 الماضي.

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