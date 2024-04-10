حالة الطقس في أول أيام عيد الفطر 2024 من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من القراء لاستعدادهم للخروج مع الأسر في نزهات معتادة والتي يتميز بها العيد في الحدائق والمتنزهات.

وننشر في التقرير التالي حالة الطقس في أول أيام عيد الفطر 2024 من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية خاصة بعد تغير درجات الحرارة المفاجئ وانخفاضها على عكس الأيام الماضية.

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر في القاهرة

يستكمل طقس اليوم أول أيام عيد الفطر 2024 دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ويكون مائل للبرودة ليلًا.

ونوهت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، أما القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء من المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية ليعم الاستقرار.

درجات الحرارة في المحافظات اول ايام عيد الفطر

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 26 17

6 أكتوبر 26 17

بنها 26 17

دمنهور24 16

وادي النطرون 26 17

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 24 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 25 17

دمياط 22 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 15

السويس 26 16

العريش 24 15

رفح 23 15

رأس سدر 27 16

نِخِل 23 13

كاترين 18 08

الطور 28 18

طابا 24 16

شرم الشيخ 27 19

الإسكندرية 23 16

العلمين 23 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 26 13

رأس غارب 28 19

الغردقة 27 19

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 29 21

حلايب 26 23

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 26 14

بني سويف 27 14

المنيا 28 13

أسيوط 27 14

سوهاج 28 16

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 31 18

الوادي الجديد 30 16

أبو سمبل 31 17