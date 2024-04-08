الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عاجل| نصائح من هيئة الأرصاد لمواجهة الطقس المتقلب خلال اليوم

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه يسود اليوم الإثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مشيرة إلى سيادة طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط، تمتد متوسطة ورعدية إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

ونوهت الأرصاد بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء، على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبني سويف على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


نشاط الرياح
حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الموج من (1.5 متر إلى 2.25 متر)، والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فبينت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته ستكون معتدلة، وارتفاع الموج من (1.5 متر إلى مترين) والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة 

القاهرة 26 18
العاصمة الإدارية 26 17
6 أكتوبر 27 17
بنها 26 18
دمنهور 26 18
وادي النطرون 27 17
كفرالشيخ 26 17
المنصورة 26 18
الزقازيق 26 18
شبين الكوم 25 17
طنطا 26 15

الأرصاد هيئة الارصاد الأرصاد الجوية نشاط الرياح

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عاجل| نصائح من هيئة الأرصاد لمواجهة الطقس المتقلب خلال اليوم

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