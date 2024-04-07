الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة "نهال"

عاصفة
عاصفة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن كل ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض  مصر  للعاصفة “نهال” شائعات، وأن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.

وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن البلاد ستتأثر خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام. 

 كما أن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وهذا طبيعى يحدث فى فصل الربيع، حيث التقلبات الجوية السريعة.

ومن هذا المنطلق تناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع متابعيها عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات وتحث على ضرورة متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

دافئ نهارًا.. "الأرصاد": توقعات بسقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح اليوم

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أوضحت أن حالة الطقس اليوم 28 رمضان 2024 في القاهرة وباقي المحافظات تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء لنشعر بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة من تخفيف الملابس أو ارتداء الملابس الخريفي، مشيرة إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، واستمرار هذه الأجواء ليوم الأربعاء وبداية التحسن من الخميس.

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