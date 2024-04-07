الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم 28 رمضان 2024 في القاهرة وباقي المحافظات

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

تصدر السؤال عن حالة الطقس اليوم 28 رمضان 2024 في القاهرة وباقي المحافظات محركات بحث منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها الحالة الجوية مؤخرا وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم 28 رمضان 2024 في القاهرة وباقي المحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم 28 رمضان 2024 في القاهرة وباقي المحافظات حيث شهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء لنشعر بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة بعدم تخفيف الملابس او ارتداء الملابس الخريفي، مشيرة إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، واستمرار هذه الأجواء ليوم الأربعاء وبداية التحسن من الخميس.

txt

حالة الطقس اليوم السبت 6-4-2024 أول أيام شهر رمضان فى مصر

txt

دافئ نهارًا.. "الأرصاد": توقعات بسقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح اليوم

ما هي حالة الطقس غدًا؟

اشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من الأحد 7 أبريل إلى الثلاثاء 9 أبريل يشهد الجو انخفاض آخر في درجات الحرارة على اغلب الأنحاء يصاحب ذلك امطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، ويسود طقس غدًا امطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الثامن والعشرون من رمضان 2024

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل و28 رمضان 2024، استقرارًا في درجات الحرارة حيث سادت أجواء معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلا مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد سجلت محافظة الإسكندرية اليوم الاحد، درجات حرارة بلغت العظمى منها 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، وبلغت سرعة الرياح 38 كم / الساعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

من المتوقع أن تشهد يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 أبريل، أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

اقرأ أيضا 

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس الطقس اليوم 28 رمضان 2024 الحالة الجوية حالة الطقس غد ا

مواد متعلقة

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| مصدر داخل الزمالك يكشف مصير عودة أشرف بن شرقى بالموسم المقبل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

صدمة للأهلاوية بسبب مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب (خاص)

مكنتش عايز أموته.. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل ابنه فى أوسيم

إحالة المتهم بدهس تسنيم بسطاوى بالتجمع لمحاكمة عاجلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟