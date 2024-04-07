تصدر السؤال عن حالة الطقس اليوم 28 رمضان 2024 في القاهرة وباقي المحافظات محركات بحث منصات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها الحالة الجوية مؤخرا وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم 28 رمضان 2024 في القاهرة وباقي المحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم 28 رمضان 2024 في القاهرة وباقي المحافظات حيث شهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء لنشعر بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة بعدم تخفيف الملابس او ارتداء الملابس الخريفي، مشيرة إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، واستمرار هذه الأجواء ليوم الأربعاء وبداية التحسن من الخميس.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

اشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من الأحد 7 أبريل إلى الثلاثاء 9 أبريل يشهد الجو انخفاض آخر في درجات الحرارة على اغلب الأنحاء يصاحب ذلك امطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، ويسود طقس غدًا امطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، الموافق 7 أبريل و28 رمضان 2024، استقرارًا في درجات الحرارة حيث سادت أجواء معتدلة نهارا ومائلة للبرودة ليلا مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد سجلت محافظة الإسكندرية اليوم الاحد، درجات حرارة بلغت العظمى منها 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، وبلغت سرعة الرياح 38 كم / الساعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

من المتوقع أن تشهد يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 أبريل، أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

اقرأ أيضا

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء