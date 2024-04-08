"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، منوهة أن هذا الأسبوع سيشهد تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي تشهد البلاد إحدى حالات التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس، مشيرة إلى تزايد كميات سقوط الأمطار خاصة في محافظات شمال البلاد بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي إضافة إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ناحية البحر المتوسط، وتلك الكتل الهوائية رطبة، لذلك سيكون هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة وأيضا الرعدية.

درجات الحرارة

القاهرة 26 18

العاصمة الإدارية 26 17

6 أكتوبر 27 17

بنها 26 18

دمنهور 26 18

وادي النطرون 27 17

كفرالشيخ 26 17

المنصورة 26 18

الزقازيق 26 18

شبين الكوم 25 17

طنطا 26 15