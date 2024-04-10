استعدوا لرحلات العيد.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، خلال أيام العيد، لافتة أن الأحوال الجوية ستشهد استقرارا ابتداء من اليوم في أغلب المناطق، كون تأثير المنخفض الجوية سيتجه إلى شرق البلاد.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية، عبر القناة الأولى، أن فرص الأمطار المتواجدة اليوم خفيفة على السواحل الشرقية في رفح والعريش، وبالنسبة لباقي المحافظات ستشهد استقرار، متابعة:" الطقس دافئ ونستطيع الاستمتاع بطقس العيد في كافة المحافظات، ومع غياب أشعة الشمس سنشعر البرودة".

وأوضحت أنه من المقرر أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ابتداء من الغد، وهو ما يزيد من فرص الاستمتاع بالمناطق الساحلية"، ناصحة بقائدي السيارات بتوخي الحذر حال القيادة في الصباح الباكر نظرا لتوقع وجود شبورة مائية.

وبالنسبة للملابس المناسبة للطقس الحالي قالت غانم "بلاش ننخدع بالدفء الذي نشهده في ساعات النهار، يجب ارتداء ملابس خريفية أو شتوية خفيفة تجنبا لنزلات البرد"، مجددة التأكيد على أن درجات الحرارة ستظل مستقرة طوال الأسبوع المقبل.