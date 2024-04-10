الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استعدوا لرحلات العيد.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس

امطار
امطار

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، خلال أيام العيد، لافتة أن الأحوال الجوية ستشهد استقرارا ابتداء من اليوم في أغلب المناطق، كون تأثير المنخفض الجوية سيتجه إلى شرق البلاد.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية، عبر القناة الأولى، أن فرص الأمطار المتواجدة اليوم خفيفة على السواحل الشرقية في رفح والعريش، وبالنسبة لباقي المحافظات ستشهد استقرار، متابعة:" الطقس دافئ ونستطيع الاستمتاع بطقس العيد في كافة المحافظات، ومع غياب أشعة الشمس سنشعر البرودة".

وأوضحت أنه من المقرر أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ابتداء من الغد، وهو ما يزيد من فرص الاستمتاع بالمناطق الساحلية"، ناصحة بقائدي السيارات بتوخي الحذر حال القيادة في الصباح الباكر نظرا لتوقع وجود شبورة مائية.

وبالنسبة للملابس المناسبة للطقس الحالي قالت غانم "بلاش ننخدع بالدفء الذي نشهده في ساعات النهار، يجب ارتداء ملابس خريفية أو شتوية خفيفة تجنبا لنزلات البرد"، مجددة التأكيد على أن درجات الحرارة ستظل مستقرة طوال الأسبوع المقبل.

تفاصيل حالة الطقس الطقس حالة الطقس

مواد متعلقة

تقلبات الربيع.. "الأرصاد" تكشف توقعات الطقس وتستبعد العواصف الترابية (فيديو)

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الجامع بالقاهرة الجديدة

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

بهجة العيد تملأ أرجاء الأزهر

المصلون يملأون ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

العيد فرحة.. البهجة تعم أرجاء مصر في أول الأيام

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر