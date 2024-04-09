الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تقلبات الربيع.. "الأرصاد" تكشف توقعات الطقس وتستبعد العواصف الترابية (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، العضو بالمركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يشهد تقلبات جوية متوقعة، مع تأكيدها على أن التغيرات المناخية قد زادت من حدة هذه الظواهر.

وأوضحت غانم، خلال برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الظواهر الجوية قد تعاظمت بفعل هذه التغيرات، مشيرة إلى أن اليوم شهد نشاطًا ملحوظًا للرياح، ولكنها تتوقع تحسنًا كبيرًا في الأحوال الجوية ابتداءً من الغد، مع انخفاض سرعة الرياح واستقرار درجات الحرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية غدًا، مع توقعات ببرودة الطقس خلال الليل، خاصةً في الفجر والصباح الباكر، داعية الجمهور إلى ارتداء ملابس تتناسب مع هذا التحول الجوي، وأكدت على أنه لا يُتوقع حدوث عواصف ترابية في الأيام القادمة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس.

وطمأنت غانم الجميع بأن الطقس سيكون مستقرًا خلال فترة العيد والإجازات.

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