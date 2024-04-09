الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

300 شاحنة تدخل يوميا إلى غزة كحد أدنى (فيديو)

كريم بيبرس
كريم بيبرس

رصد كريم بيبرس، مراسل التليفزيون المصري، الجهود المصرية المتواصلة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة.

وقال مراسل التليفزيون المصري خلال برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه منذ إعلان الهيئة العامة للاستعلامات عن زيادة عدد دخول الشاحنات الإغاثية المختلفة، سواء مواد إغاثية أو مستلزمات طبية أو غيرها، مشيرا إلى أنه من أهم الشاحنات التي تدخل هي التي تحتوي على المواد البترولية من الغاز والبنزين وغيرها من مواد الطاقة التي تستخدم في المستشفيات؛ للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الحرب الدائرة.

وأضاف: "يدخل يوميا عبر بوابة معبر رفح المصرية إلى قطاع غزة ما يقرب من 300 شاحنة كحد أدنى".

غزة قطاع غزة المساعدات الإنسانية التليفزيون المصرى التاسعة القناة الأولى الهيئة العامة للاستعلامات الشاحنات الاغاثية مواد إغاثية مستلزمات طبية مواد الطاقة المواد البترولية الغاز البنزين

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين" بعد قليل

فسيخ ورنجة بالمكسرات.. حكاية أقدم محل فسخاني في مصر وعادل إمام من عشاقه

القاهرة الإخبارية: فصائل تستهدف طائرة حربية للاحتلال بصاروخ سام 7 غرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب