300 شاحنة تدخل يوميا إلى غزة كحد أدنى (فيديو)

رصد كريم بيبرس، مراسل التليفزيون المصري، الجهود المصرية المتواصلة في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة.

وقال مراسل التليفزيون المصري خلال برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إنه منذ إعلان الهيئة العامة للاستعلامات عن زيادة عدد دخول الشاحنات الإغاثية المختلفة، سواء مواد إغاثية أو مستلزمات طبية أو غيرها، مشيرا إلى أنه من أهم الشاحنات التي تدخل هي التي تحتوي على المواد البترولية من الغاز والبنزين وغيرها من مواد الطاقة التي تستخدم في المستشفيات؛ للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في ظل الحرب الدائرة.

وأضاف: "يدخل يوميا عبر بوابة معبر رفح المصرية إلى قطاع غزة ما يقرب من 300 شاحنة كحد أدنى".