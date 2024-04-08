عاجل.. احذروا الأمطار الرعدية.. "الأرصاد" تكشف توقعات الطقس بإجازة عيد الفطر

أوضحت الدكتورة منار غانم من الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس لإجازة عيد الفطر، مشيرة إلى تقلبات جوية متوقعة تستمر لستة أيام.

أفادت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، بأن الأجواء ستكون دافئة بوجه عام خلال النهار في القاهرة الكبرى والمناطق الساحلية، بينما ترتفع درجات الحرارة في جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتصل إلى الحرارة في جنوب الصعيد، وتتوقع الهيئة أن تكون الليالي وصباح اليوم التالي باردة في شمال البلاد، ولطيفة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت غانم تحذيراتها من الطقس المتقلب في آخر أيام رمضان، متوقعة هطول أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق الوجه البحري والقناة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وسيناء، مع توقعات بنشاط الرياح على فترات.

وأكدت على استمرار الأمطار الخفيفة في أول أيام العيد على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، وأشارت إلى تحسن الأحوال الجوية ابتداءً من اليوم الثاني للعيد وحتى نهاية الأسبوع، مع تحذير من وجود شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة على بعض الطرق.