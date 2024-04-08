الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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احتفالات عيد الفطر تعم مصر.. وأحمد موسى يبعث برسائل التهاني للرئيس السيسي

أحمد موسى
أحمد موسى

في أجواء احتفالية، بعث الإعلامي أحمد موسى بتهانيه القلبية إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 2024، متمنيًا لكل مواطن ومشاهد الخير والبركات.

وأعرب موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يُبث عبر قناة صدى البلد، عن سعادته بالأجواء الفريدة التي تزين شوارع مصر في هذه المناسبة، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك قد مر سريعًا.

وأضاف موسى تهانيه للرئيس السيسي ولجنود القوات المسلحة وأفراد الشرطة، مؤكدًا على أن عيد الفطر يُعد عيدًا سعيدًا لكل مصر، وأشار إلى أن الإجازة بمناسبة العيد ستبدأ من الغد وتستمر حتى يوم الأحد، وستعود الحياة لطبيعتها من الساعة الثامنة صباحًا كما هو معتاد، مستذكرًا التقاليد العائلية في شطورة بسوهاج حيث يجتمع الأهل والأحباب في آخر يوم من رمضان لقضاء الوقت معًا.

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