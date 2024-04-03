الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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5 ساعات ع الهواء.. أحمد موسى: هناك مَن يتقاضى أموالًا لإثارة الفوضى في البلاد (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

في يوم تاريخي، أدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة تمتد حتى 2030 في مراسم رسمية تابعتها وسائل الإعلام العالمية، معبرة عن الطابع الحضاري للحدث، وفي السياق أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية هذا اليوم الذي يذكرنا باللحظات التاريخية التي سبقتها بعقد من الزمان.

أحمد موسى الذي قدم تغطية موسعة للحدث استمرت 5 ساعات، أشاد بالدور الذي لعبه الرئيس السيسي والقوات المسلحة في إنقاذ البلاد، لافتًا إلى أن الرئيس تحمل مسؤولية القيادة استجابةً لنداء الشعب، رغم أنه كان يشغل منصب وزير الدفاع، وهو المنصب الأكثر أهمية في ذلك الوقت.

وأضاف موسى أن الرئيس السيسي واجه تحديات جمة، منها مكافحة الإرهاب والتصدي للمحاولات الرامية لزعزعة استقرار البلاد، وأكد أن الجهود المبذولة منذ ثورة 30 يونيو 2013، التي وصفها بأنها أعظم ثورة في التاريخ، أثمرت عن تحقيق الاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر اليوم.

وتطرق الإعلامي إلى الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف النيل من الرئيس والدولة، مشيرًا إلى أن هناك من يتقاضى أموالًا بالعملات الأجنبية لترويج الأكاذيب والشائعات، وأن هناك من يدفع لإثارة الفوضى والتخريب في البلاد.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته، متطلعًا إلى مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.

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