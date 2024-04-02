الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رسائل المواطنين للرئيس.. "مستثمرى السياحة" تطالب بإعلان نويبع مدينة حرة

سامي سليمان
سامي سليمان

طالب سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري السياحة بطابا ونويبع، من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولايته الجديدة أن يعلن مدينة نويبع كمنطقة حرة، لافتا إلى أن ذلك سيخدم مشروع التجلي الأعظم المقام بمدينة سانت كاترين .

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الإعلان سيشجع المستثمرين على الاستثمار فيها، لافتا إلى أنه يجب إنشاء مدرسة فندقية وجامعة للسياحة والفنادق داخل نويبع وطابا لخلق عمالة مدربة، وتطوير ميناء نويبع وفتحة للسياحة العالمية بالإضافة إلى ضرورة تطوير مطار نويبع لاستقبال الرحلات المباشرة الوافدة من خارج البلاد، بالإضافة إلى ربطها مع المحافظات الأخرى بوجود طيران داخلي لتشجيع حركة السياحة الداخلية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أدى اليوم اليمين الدستوري من العاصمة الإدارية ليبدأ ولايته الثالثة لاستكمال قطار التنمية والبناء الذي شرع فيه لنهضمة الاقتصاد المصري وتحسين معيشة الدخل لأبناء المجتمع بفئاته المختلفة.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستعمل على تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

جمعية مستثمرى السياحة بطابا ونويبع نويبع مشروع التجلي الأعظم سانت كاترين الاستثمار

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