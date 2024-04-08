الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حالة من الطقس السيء تضرب محافظة الدقهلية.. ورفع حالة الطوارئ

الامطار
الامطار

تعرضت مدن ومراكز وقرى عديدة بمحافظة الدقهلية، اليوم، لهطول كثيف للأمطار صاحبها انخفاض فى درجات الحرارة وظهور السحب وسط توقعات باستمرار حالة التقلبات الجوية التي تتعرض له البلاد نتيجة لمنخفض جوي على شرق البحر المتوسط.
 

وتسبب الهطول الكثيف للأمطار إلى شلل مروري خاصة مع خروج الموظفين من أعمالهم، تزامنا مع خروج المواطنين لشراء مستلزمات العيد استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
 

وأعلنت محافظة الدقهلية، رفع حالة الطوارئ بكافة مراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية وسرعة التعامل مع  موجة الطقس وسقوط الأمطار  من خلال المتابعة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ ومتابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية.
 

ووجه  أيمن مختار، بضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوى المحافظة.

 

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد كشفت عن استمرار تمركز المنخفض الجوي على شرق البحر المتوسط يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

الدقهلية هطول كثيف للأمطار البحر المتوسط التقلبات الجوية درجات الحرارة

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