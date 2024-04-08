الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عامل يطعن صديقه بسبب خلاف مالى فى الدقهلية

اسعاف
اسعاف

طعن عامل صديقه بقرية برقين مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلاف بينهما على مبلغ مالي، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهم المتورط فى الواقعة والسلاح المستخدم.

كان اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "وائل.ا.أ.ا"، 19 عامًا، عامل ومقيم بقرية برقين دائرة المركز مصابًا بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابه جراء تعد.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 50 عامًا موظف بالميكنة الزراعية بالسنبلاوين ومقيم بذات القرية اتهم "مصطفى.م.م.ا"، 20 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "سكين"، بحوزته وإحداث إصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه واقعة طعن زميله لخلافات مالية بينهما وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

مختار: توفير كل الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الإثنين اجتماعًا بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات وتوفير كل الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة.

وقال "مختار" باسم الجهاز التنفيذي للمحافظة أبعث برسالة تهنئه للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة ولايته الرئاسية الجديده، متمنين لسيادته دوام التوفيق من أجل رفعة شأن مصرنا الغالية.

ووجه "المحافظ" بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة والمنتزهات وغسيل الأرصفة خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك لتكون الشوارع والميادين علي أتم استعداد لاستقبال المواطنين لاستكمال فرحتهم في هذه الأيام المباركة.

كما وجه "مختار" بالتصدي بكل حسم للتعديات علي الأرضي الزراعية والبناء المخالف وتكثيف المتابعة والمرور خلال أيام عيد الفطر من خلال اللجان المشكلة لمتابعة التعديات علي الأرضي الزراعية بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والزراعة ومنع بيع أي مواد بناء خلال هذه المده من أصحاب المحاجر وشركات مواد البناء.

وأمر "المحافظ" بمخاطبة كل الشركات الكبري المتخصصة في مجال النظافة والجمع المنزلي لبحث إمكانية التعاقد معاهم لتقديم خدمات متكاملة للمحافظة في هذا المجال وهو (جمع القمامة من المنازل- نظافة الشوارع والميادين- غسيل الأرصفة) والتطبيق علي مدينة المنصورة كمرحلة أولى.

وأكد "مختار" أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للدولة لتقديم كل الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية المختلفة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبنائه للجمهورية الجديدة.

قرية برقين السنبلاوين الدقهلية مروان حيب مدير أمن الدقهلية

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