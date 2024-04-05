مشهد مهيب.. مسيرة لأهالى قرية السلام احتفالًا بحفظة القرآن الكريم بالدقهلية (صور)

احتفل أهالي قرية السلام التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، بـ600 طفل وشاب من حفظة القرآن الكريم.

ونظم أهالي القرية مسيرة احتفالية حُمل فيها حفظة كتاب الله على ظهور الجمال تكريمًا لهم.

جاء ذلك وسط أجواء من الفرحة والبهجة، لزفة لحفظة القرآن الكريم بالقرية التي نظمها عدد من الأهالي، تضم 600 من حفظة القرآن الكريم بالقرية في أعمار سنية متفاوتة.

وحرص أهالى القرية على المشاركه فى تلك الاحتفالية وأطلقت السيدات الزغاريد معربين عن فرحتهم بتكريم أبنائهم.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم المسابقة كل عام على مستوى الكتاتيب، ويتم عمل تصفيات بعد ذلك واختيار الفائزين.

أمسية دينية إذاعية بمركز شباب طوخ الأقلام بالسنبلاوين

نفذ مركز شباب طوخ الأقلام التابع لادارة شباب السنبلاوين أمسية دينية إذاعية، الخميس، 25 رمضان 1445، عقب صلاة التراويح، الأمسية الدينية، والتي تم بث مباشر لها على إذاعة القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور جاسر خالد، مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، وإيهاب العشري، رئيس مجلس إدارة مركز شباب طوخ الأقلام، والهيكل التنظيمي لمركز الشباب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور نخبة من قراء إذاعة القرآن الكريم المصرية.

جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية