الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مستشفى المنصورة الجامعى يحصل على اعتماد الأيزو

مستشفى المنصورة الجامعي
مستشفى المنصورة الجامعي

حصل مستشفى المنصورة الجامعي على 4 شهادات من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) في قطاعات إدارة الجودة الشاملة والإدارة البيئية والصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء، وبذلك تعتبر أول مستشفى جامعي يحصل على شهادات الأيزو.

جاء ذلك الاعتماد عقب زيارات الجهة المانحة للمستشفى والقيام بجولة مكثفة للمراجعة بجميع الأقسام الإدارية والطبية والهندسية؛ للتأكد من قيام جميع الوحدات باتباع قواعد وإجراءات الجودة المطلوبة، وتعليمات مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، وأمن وسلامة الغذاء، وكذلك مراجعة نظم ووثائق الجودة داخل المستشفى.

وكان مستشفى المنصورة الجامعي قد بدأ إجراءات التأهيل للجودة تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لجامعة المنصورة، وفي إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الاهتمام بصحة المواطن المصري وبناء منظومة صحية قوية تقدم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

وكوَّن المستشفى فريقًا متكاملًا للعمل يضم إدارة المستشفى ووحدة ضمان الجودة، وفريق الجودة، وممثلين عن الأطباء والعاملين.

وأشادت الجهة المانحة بإدارة المستشفى وحرصها على الالتزام بالنظم والقواعد  من أجل توفير بيئة صحية وخدمات طبية على أعلى مستوى تلّبى أقصى درجات الرضا والراحة والأمان للمرضى.

من جهته، هنَّأ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، إدارة المستشفى وجميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس والكادر الطبي والإداري على هذا الإنجاز والنجاح الكبير، مؤكدًا دعمه الكامل والدائم لاحتياجات قطاع المستشفيات بالجامعة حرصًا على تحقيق مزيد من التميز في تقديم الخدمات الطبية، واستمرارًا لصدارة الجامعة كعاصمة للطب في مصر، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في دلتا مصر وكل  أنحاء الجمهورية. 

كما أكد أن هذا الاعتماد هو بمثابة توكيد لجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ونقطة انطلاق للمضي قدمًا في الاتجاه نحو الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAAR، كما يعكس التزام المستشفى بتطبيق معايير الجودة الشاملة والصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء من أجل توفير بيئة آمنة للمرضى ولجميع العاملين بالمستشفى.

مستشفى المنصورة الجامعى المنصورة المنظمة الدولية للمعايير شهادات الأيزو قطاعات إدارة الجودة الشاملة

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