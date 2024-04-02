الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بحضور عمداء الكليات.. رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس اجتماع المجلس الأكاديمي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأكاديمي بجلسة شهر إبريل بحضور مديري البرامج وعمداء الكليات بجامعة المنصورة الأهلية لمتابعة العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.
 

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي للجامعة الأهلية، الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور وليد الطنطاوي المشرف على شئون الطلاب، أحمد نظير المكتب الفني.
 

تفاصيل الاجتماع 

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تهم الشأن الجامعي منها: "تفعيل قنوات التعاون والشراكات بين جامعة المنصورة الأهلية وجامعة الأمم المتحدة في إيطاليا في مجالات علوم الذكاء الاصطناعي، دراسة إمكانية الاستفادة من الخبراء المتميزين من دول شرق أوروبا في مجالات الرياضيات والعلوم والفيزياء وتوفير البيئة الجاذبة لهم للتدريس للطلبة المصريين وتأهيلهم وتدريبهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي. تدشين الفرع الطلابي  AIAA-MNU  جامعة المنصورة الأهلية بالشراكة مع منظمة (AIAA) "American Institute of Aeronautics and Astronautics" الأمريكية  لعلوم الفضاء والاستكشافات الخارجية وهندسة الطيران والمركبات الفضائية وذلك لتشجيع ومساعدة الطلاب في المجالات المختلفة للهندسة والفضاء، تدشين الفرع الطلابي  MNU-TEDx بالشراكة مع مؤسسة TED العالمية.

 

يأتي ذلك لتنمية روح الإبداع والإبتكار والمرونة لدى الطلاب عن طريق عقد مجموعة من المؤتمرات على المستوى المحلى، الموافقة على عقد بروتوكولات تعاون بين كلية الهندسة وعدد من الجهات التي من شأنها تدريب الطلاب وإثقال مهاراتهم وعددها (16) جهة، الموافقة على توقيع برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة بروتوكولات التعاون بين جامعة المنصورة الأهلية ومركز بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي - وشركة (Mentors) للتطوير وريادة الأعمال في مجال التدريب العلمي والأكاديمي في جميع النواحي التقنية وريادة الأعمال والتنمية البشرية- ومعهد بحوث الإلكترونيات في مجال التدريب العلمي ونشر التوعية عن طريق التدريبات وورش العمل والتنمية البشرية، مناقشة خطة جذب الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2024/2025، الموافقة على عمل زيارة توعوية لطلاب كلية التمريض بالعيادات الخارجية داخل مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، وذلك لعمل تثقيف صحي للمترددين من الأمهات عن "مرض التوحد" وكيفية الوقاية منه،  الموافقة على تنظيم زيارة ميدانية لطلاب كلية التمريض جامعة المنصورة الأهلية إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357.

شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة محمد عبد العظيم

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