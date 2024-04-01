رسائل المواطنين للرئيس.. رئيس جامعة المنصورة الجديدة: نتطلع إلى استكمال بناء الانسان

قال الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة: “أننا نحلم جميعا كمصريين وكلنا امل فى الأمنيات والتطلعات فى بداية الولاية الجديدة للرئيس أن ينعم الله سبحانه وتعالي على مصر بالأمن والآمان والرخاء، فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في البلاد، استطاع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن يقطع أشواطا وقفزات استثنائية في إحداث طفرة غير مسبوقة، وذلك في سبيل إتاحة التعليم وتحقيق التميز في الجامعات المصرية، بالتوسع في إنشاء الجامعات باتجاهات وأفكار جديدة ما بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية لاستيعاب أعداد خاصة من الطلاب وفقا للاستراتيجية القومية التي وضعتها الدولة المصرية لتطوير التعليم 2030”.

وأضاف الخولي، إن الإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع التعليم العالي في مصر، وتعكس التركيز على تعزيز جودة التعليم وتطوير البنية التحتية وتعزيز البحث العلمي والابتكار.

واستكمل رئيس جامعة المنصورة الجديدة: “أننا نتطلع لإستمرار المبادرات القائمة والجديدة في الولاية الجديدة في بناء الانسان المصري في مجال التعليم العالي، وذلك في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم العالي، وبما ينعكس إيجابًا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري، وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة، أو عن طريق التوسع في إقامة اقامه شراكات مع الجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر. واستقطاب عدد كبير من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وتقليل عدد الطلاب المصريين الذين يرغبون للسفر للدراسة في الخارج من خلال ايجاد انماط ونوعيات مختلفة من الجامعات على مستوى دولي داخل مصر. كما نأمل ان تكون الولاية الجديدة انطلاقة قوية نحو اقتصاد المعرفة”.

صحة الدقهلية: العلاج الحر توجه 23 إنذارًا وتوصى بإغلاق لنحو 5 منشأت مخالفة

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل، وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر،خلال الاسبوع الماضى، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الاماكن جاء ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.



وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.