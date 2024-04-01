"صحة الدقهلية": توجيه 23 إنذارًا وتوصية بإغلاق 5 منشأت مخالفة

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر ،خلال الاسبوع الماضى، في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الاماكن جاء ذلك فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.



وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 125 منشأة طبية، تشمل 50 عيادة خاصة فضلًا عن 23 مركزا طبيا ومعملًا.



كما أشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 8 فيما، تم رصد 3 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 23إنذارًا وتنفيذ قرارات إغلاق لنحو 5 منشأة مخالفة وإعادة فتح 10 أخرى.

رئيس جامعة المنصورة ومحافظ الدقهلية يشهدان ختام البرنامج التدريبي لرفع كفاءة وتأهيل الأطباء بالمستشفيات والادارات الصحية

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين فعاليات ختام البرنامج التدريبي لرفع كفاءة وتأهيل الأطباء لتولي المناصب القيادية والإدارية بالمستشفيات والادارات الصحية خلال الفترة من ١٦ مارس ويستمر حتى ١ إبريل ٢٠٢٤ وتم تكريم المدربين المشاركين في الدورة من اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمتدربين من الأطباء والمنسقين للدورة.



وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، علي أن مشاركة الجامعة فى برنامج المحافظة التدريبى لتأهيل الكوادر الطبية تأتي من مُنطلق إيمان الجامعة بدورها المنوط بتطوير المنظومة الصحية والاهتمام بصحة المواطن، والمساهمة فى إعداد كوادر قيادية شابة قادرة على تحمل المسئولية، لقيادة المنظومة الصحية بالدقهلية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمواكبة توجه الجمهورية الجديدة، وأولوية الاهتمام بصحة المواطن، وتماشيا مع إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس جامعة المنصورة، بالتعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الطبي، والذي يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الجانبين، لتظل دائما المنصورة عاصمة الطب فى مصر، مشيرًا الى وضع كافة إمكانات الجامعة المتاحة فى دعم برامج التدريب المختلفة التي تواكب التطورات الحديثة والتحول الرقمي للخدمات الطبية في سبيل الارتقاء بالمنظومة الطبية، وتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.



وأشار إلى أن القدرة على الإدارة واتخاذ القرار تأتى من خلال التدريب والتأهيل من خلال دورات تدريبية متخصصة تعمل على اكتشاف المواهب القيادية وتنمية القدرات الإبداعية والابتكار في الإدارة.

وقدم الشكر والتقدير لقيادات وعلماء جامعة المنصورة وأعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بالمشاركة فى البرنامج التدريبي، والسادة منسقي الدورة على نجاح الدورة التدريبية.

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