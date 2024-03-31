محافظ الدقهلية: إحالة 267 مخالفة تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع جميع أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار. وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها في مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

في هذا السياق، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، بمشاركة قطاع التموين وجهاز حماية المستهلك أو اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبإشراف الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 267 محضرًا بالمخالفات في 9 مراكز ومدن، شملت مراكز ومدن المنصورة وميت غمر وجمصة وتمي الأمديد وميت سلسيل وشربين والمطرية ونبروه ودكرنس. وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

أدلى محافظ الدقهلية بهذه التصريحات بعد استعراضه للتقرير الذي قدمه المحاسب السيد دايرة، نائب وزارة التموين بالدقهلية، حول حملات التفتيش والرقابة التموينية على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، بالإضافة إلى تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

وتم إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وتم التحفظ على 400 كجم من لحوم بلدية، و13 شيكارة من الدقيق المدعم، و3.5 طن من العلف، و40 كجم من لحوم الدواجن، و250 كجم من المخلل المشكل. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.