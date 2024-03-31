محافظ الدقهلية: تحصين 86592 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024م لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض.

وقال "مختار" إن الحملة انطلقت منذ 19 مارس وبلغ ما تم تحصينه حتى الآن 86592 رأس ماشية وتستمر الحملة لمدة شهر لتحقيق المستهدف منها.

وأكد "مختار" ضرورة تضافر لجهود كافة الأجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الأمراض وحمايتها.



وأكد محافظ الدقهلية، أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفًا قوميًا، مضيفًا أن الدولة تعمل على زياده الإنتاج الحيواني لتلبية إحتياجات المواطنين.

وشدد على ضرورة التوسع في نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتي تمثل في حالة انتشارها إهدارًا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية والذي أوضح أن أعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس والماعز.

وأضاف أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من تغطية رؤس الماشية المستهدفة بجميع القرى بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وتابع أن مديرية الطب البيطري، تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

محافظ الدقهلية: إحالة ٢٦٧ مخالفة تمونينة للنيابة العامة



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.



وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين،اسفرت عن تحرير 267 محضرًا بالمخالفات بنطاق عدد 9 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن المنصورة وميت غمر وجمصه وتمي الأمديد وميت سلسيل وشربين والمطرية ونبروة ودكرنس وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذلك تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.