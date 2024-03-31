عضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية مشيدًة بمجهودات الرئيس تجاه المرأة: "حقق حلمنا"

أشادت الدكتورة داليا الاتربي، عضو المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية، بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين المرأة وتوليها المناصب السياسية في الدولة.

وأكدت داليا الأتربي، أن اقتناع القيادة السياسية بأن المرأة هي مفتاح الحياة وإنها تقود الحياة، جعلنا نري مدلوله وتأثيره في المجتمع ما بين سيدات في أماكن سياسية متميزة، وحققنا حلم نسعي إليه.

وأشارت الأتربي، إلي أن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء صندوق الأسرة والمرأة المعيلة وإنشاء متحف للمرأة المصرية وتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية؛ ساهم فى تمكين المرأة بالمجتمع المصري.

وعبرت داليا الاتربي، عن شكرها وامتنانها لدعم وتقدير الرئيس السيسي للمرأة المصرية ودورها في المجتمع، كواحدة من أهم أدوات صناعة المستقبل.

محافظ الدقهلية: تحصين 86592 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية



فى سياق أخر، تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعمال الحملة القومية الاولي لعام 2024م لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض.

وقال "مختار"، أن الحملة انطلقت منذ 19 مارس، وبلغ ماتم تحصينه حتي الان 86592 رأس ماشية، وتستمر الحملة لمدة شهر لتحقيق المستهدف منها، هذا وقد اكد "مختار"علي ضرورة تضافر لجهود كافة الاجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل اوجه الدعم لانجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وأشار لاهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الامراض وحمايتها.



وأكد محافظ الدقهلية، أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، مضيفًا أن الدولة تعمل على زياده الإنتاج الحيواني لتلبية إحتياجات المواطنين.

واكد "مختار"، على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار الماشيه بخطورة الأمراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل فى حالة إنتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه الدكتور السيد الحسنين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، والذي اوضح أن اعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس والماعز.

وأضاف، أن الحملة مستمرة حتي الانتهاء من تغطية رؤس الماشية المستهدفة بجميع القري بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وقال ايضا أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.