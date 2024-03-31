الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

عضو بـ"القومى للمرأة": السيسى أول رئيس جمهورية يهتم بأصحاب القدرات الخاصة (فيديو)

سمية عودة
سمية عودة

أشادت الدكتورة سمية عودة من كوادر المجلس القومي للمرأة أمين عام نقابة اتحاد كتاب مصر فرع الدقهلية ودمياط بسياسة الدولة الحكيمة التي وضع أسسها الرئيس السيسي، والتي من خلالها استطاعت المرأة المصرية أن تتمكن سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو ثقافيًا أو في مجال الحماية، كما أصبحت المرأة أول محافظ لدمياط.


ولفتت إلى مجهودات الرئيس السيسي لأصحاب القدرات الخاصة، حيث يعد أول رئيس جمهورية يولي اهتمامه لأصحاب القدرات الخاصة، ويقدم إنجازات لهم.


ونوهت بأن اهتمام السيسي لم يقتصر على المرأة وأصحاب القدرات الخاصة فقط، فالرئيس لم يغفل عن الشباب، وأصبحوا في مناصب هامة، كل محافظة لها محافظ ونائب محافظ ووزير شاب، وكل الأسر المصرية تحظى باهتمام من الرئيس والدولة.

سميه عوده المجلس القومي للمرأة مصر الدقهلية دمياط

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