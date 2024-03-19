محافظ الدقهلية يتابع الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة، وكلف أحمد عبدالعظيم، رئيس حي غرب المنصورة، بقيادة الحملة بمشاركة كل الجهات والأجهزة المعنية.

ووجه المحافظ بإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية على نفقة المخالفين وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مرة أخرى وإحالة كل المخالفات إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتى يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين على الأرضي الزراعية.

وشدد مختار: “لن نترك شبرًا واحدًا من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها إلا وستتم زراعته مرة أخرى، وعودة الحياة إلى هذه الأراضي، وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخرى”.

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها، وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المخالفين.

حصر الأراضى التى تم تبويرها

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا باللجنة الدائمة المكلفة بالمرور على كل الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أسعد المنادي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والمهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق والكباري بالدقهلية، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندسة مها صبري مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظه، والمهندسة فريدة عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظه، وحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للحكومة بالمحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من حصر كل الأراضي التي تم تبويرها علي الطرق السريعة والرئيسية وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المخالفين، مشددًا على إعادتها كما كانت عليها.

كما وجه مختار بتحرير محاضر فورية وإزالة كافة المخالفات وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية واتخاذ كل الإجراءات القانونية المشددة تجاههم.