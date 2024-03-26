محافظ الدقهلية: استمرار حملات الرقابة على المواقف ومستودعات الغاز

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار وتكثيف الحملات على المواقف العمومية ومستودعات الغاز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومباحث التموين للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي.

وأوضح المحافظ، أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت زيادة أسعار السولار بواقع 1 جنيه و75 قرشًا والبنزين بواقع 1 جنيه للتر الواحد والغاز الطبيعي بواقع 1 جنيه للمتر المكعب.

وصرح "مختار" بأن الزيادة الجديدة للأجرة التعريفية لسيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي تمت بنسبة 10% فقط وهناك متابعة ورقابة، مشددة على جميع المواقف ومحطات الوقود والأسواق.

وأكد "المحافظ" أنه قد تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كافة الجهات المعنية للمرور على المواقف العمومية والأسواق ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وضبط الأسواق، والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

كما أوضح "مختار" بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مطالبا المواطنين بضرورة الابلاغ عن اى مخالفة فى التسعيرة ومشيرًا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز.

وأشار مختار إلى أنه لن يسمح بالتلاعب فى الزيادات المقررة، موضحا أن هناك عقوبات رادعة تطبق ضد المخالفين لتسعيرة الركوب الجديدة.