الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة ومحافظ الدقهلية يشهدان ختام البرنامج التدريبي لرفع كفاءة الأطباء

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين فعاليات ختام البرنامج التدريبي لرفع كفاءة وتأهيل الأطباء لتولي المناصب القيادية والإدارية بالمستشفيات والادارات الصحية خلال الفترة من ١٦ مارس ويستمر حتى ١ إبريل ٢٠٢٤ وتم تكريم المدربين المشاركين في الدورة من اعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمتدربين من الأطباء والمنسقين للدورة.
 

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، علي أن مشاركة الجامعة فى برنامج المحافظة التدريبى لتأهيل الكوادر الطبية  تأتي من مُنطلق إيمان الجامعة بدورها المنوط بتطوير المنظومة الصحية والاهتمام بصحة المواطن، والمساهمة فى إعداد كوادر قيادية شابة قادرة على تحمل المسئولية، لقيادة المنظومة الصحية بالدقهلية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية لمواكبة توجه الجمهورية الجديدة، وأولوية الاهتمام بصحة المواطن، وتماشيا مع إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل الفعاليات 

وقد أشاد رئيس جامعة المنصورة، بالتعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الطبي، والذي يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الجانبين، لتظل دائما المنصورة عاصمة الطب فى مصر، مشيرًا الى وضع كافة إمكانات الجامعة المتاحة فى دعم برامج التدريب المختلفة التي تواكب التطورات الحديثة والتحول الرقمي للخدمات الطبية في سبيل الارتقاء بالمنظومة الطبية، وتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين. 
مشيرا إلى أن القدرة على الإدارة واتخاذ القرار تأتى من خلال التدريب والتأهيل من خلال دورات تدريبية متخصصة تعمل على اكتشاف المواهب القيادية وتنمية القدرات الإبداعية والابتكار في الإدارة.
 

وقدم الشكر والتقدير لقيادات وعلماء جامعة المنصورة وأعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بالمشاركة فى البرنامج التدريبي،   ومنسقي الدورة على نجاح الدورة التدريبية.
 

ومن جانبه، وجه  الدكتور أيمن مختار،  الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنصورة ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي المشاركة في هذا البرنامج التدريبي الذي يعد الأول من نوعه لتأهيل الاطباء للقيادة.
 

وأكد المحافظ، علي أن جامعة المنصوره جامعة عريقة لا تبخل علي أحد بعلمها وخدماتها وهذا ما نعاهدها عليها دوما من أجل خدمة أبناء الدقهلية، وهناك تعاون مثمر مع جميع أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات في جميع القطاعات الخدمية.
 

كما أكد مختار، علي أن الخير الذي سيجني ثماره من هذه الدوره سيعود علي شعب الدقهلية من خلال ضمان تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المرضي والمترديين علي المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، لأن إدارة المستشفي المتميزة والصحيحة هي التي ستؤدي الي نجاح الخدمة الطبية. 
 

وأوضح المحافظ، بأن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو رفع كفاءة الأطباء وانتقاء افضل الاطباء المتميزين لتولي المناصب القيادية والإدارية بجميع المستشفيات والادارات الصحية بالدقهلية للنهوض بالمنظومة الطبية لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة أيمن مختار

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