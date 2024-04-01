قرار جمهورى بتعيين أحمد عبد ربه عميدًا لكلية تربية جامعة المنصورة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور أحمد عبد ربه على، عميدًا لـ كلية التربية بجامعة المنصورة.

حصل دكتور أحمد عبد ربه على الدكتوراه بدرجة ممتاز في 2006 في تخصص أصول التربية في مصر، ماجستير بدرجة ممتاز في 2001 في تخصص فى التربية في مصر، ودبلوم خاص بدرجة جيد جدًا في 1998 في تخصص التربية في مصر، وبكالوريوس بدرجة جيد جدًا مع مرتبة الشرف في 1995 في تخصص علوم وتربية- رياضيات في مصر.

وأصبح معيدًا في 22-07-1996، ومدرسا مساعدا 21-11-2001، ومدرسا 27-03-2006، وأستاذ مساعد لقب علمي في 26-12-2011، وأستاذا مساعدا في 01-07-2021، وىستاذ لقب علمي في 18-06-2017، وأستاذا في 01-07-2017، وأصبح وكيلًا لكلية التربية جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث من 2020-08-10 إلى 2023-08-09.

بمشاركة 2000 طالب رئيس جامعة المنصورة يشارك بالإفطار الجماعي لطلاب من أجل مصر

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتتنمية البيئة في الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة "طلاب من أجل مصر" واتحاد الطلاب بجامعة المنصورة للطلاب من مختلف الكليات بساحة الشعوب لعام 2024 م، بمشاركة أكثر من 2000 طالب وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأزهر والكنيسة وأعضاء هيئة التدريس.

بحضور الدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، محمد حسين، مقرر أسرة "طلاب من أجل مصر" وأحمد إسماعيل رئيس اتحاد الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس منسقي الأنشطة الطلابية بمختلف الكليات، وأحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب.

يأتي حفل الإفطار الجماعي ضمن جهود أسرة "طلاب من أجل مصر" لتعزيز الروح الجماعية وتعزيز التواصل بين طلاب الجامعة.

تضمن حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت فقرات عرض عن أنشطة أسرة "طلاب من أجل مصر" وفقرة إنشاد ديني، وتكريم الفائزين بالأنشطة المختلفة، مما أضاف أجواء من الفرح على الحفل وتعزيز روح الترابط الاجتماعي بين الطلاب.