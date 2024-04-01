الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قرار جمهورى بتعيين أحمد عبد ربه عميدًا لكلية تربية جامعة المنصورة

احمد عبد ربه
احمد عبد ربه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور أحمد عبد ربه على، عميدًا لـ كلية التربية بجامعة المنصورة.

حصل دكتور أحمد عبد ربه على الدكتوراه  بدرجة ممتاز  في 2006  في تخصص أصول التربية  في مصر، ماجستير  بدرجة ممتاز  في 2001  في تخصص فى التربية  في مصر، ودبلوم خاص بدرجة جيد جدًا في 1998 في تخصص التربية في مصر، وبكالوريوس  بدرجة جيد جدًا مع مرتبة الشرف في 1995 في تخصص علوم وتربية- رياضيات  في مصر.

وأصبح معيدًا في 22-07-1996، ومدرسا مساعدا 21-11-2001، ومدرسا 27-03-2006، وأستاذ مساعد لقب علمي في 26-12-2011، وأستاذا مساعدا في 01-07-2021، وىستاذ لقب علمي في 18-06-2017، وأستاذا في 01-07-2017، وأصبح وكيلًا لكلية التربية جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث من 2020-08-10 إلى 2023-08-09.

بمشاركة 2000 طالب رئيس جامعة المنصورة يشارك بالإفطار الجماعي لطلاب من أجل مصر

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتتنمية البيئة  في الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة "طلاب من أجل مصر" واتحاد الطلاب بجامعة المنصورة للطلاب من مختلف الكليات بساحة الشعوب لعام 2024 م، بمشاركة أكثر من 2000 طالب وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأزهر والكنيسة وأعضاء هيئة التدريس.

بحضور الدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية ورائد أسرة طلاب من أجل مصر، محمد حسين، مقرر أسرة "طلاب من أجل مصر" وأحمد إسماعيل رئيس اتحاد الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس منسقي الأنشطة الطلابية بمختلف الكليات، وأحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب.

يأتي حفل الإفطار الجماعي ضمن جهود أسرة "طلاب من أجل مصر" لتعزيز الروح الجماعية وتعزيز التواصل بين طلاب الجامعة.

تضمن حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت فقرات عرض عن أنشطة أسرة "طلاب من أجل مصر" وفقرة إنشاد ديني، وتكريم الفائزين بالأنشطة المختلفة، مما أضاف أجواء من الفرح على الحفل وتعزيز روح الترابط الاجتماعي بين الطلاب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي كلية التربية جامعة المنصورة المنصورة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل ساعات من حلف اليمين

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ايحاءات جنسية.. التفاصيل الكاملة للتحرش بفتاة خلال عودتها للمنزل فى مترو العتبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

"أكبرعملية اغتيال منذ سليمانى": من هو المسئول الإيرانى الذى قُتل فى دمشق؟

المسلسل الإسرائيلى الذى تخفيه نتفليكس: "لا نريد انتقادات بسبب الحرب"

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"