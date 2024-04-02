الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة كافة التعديات على نفقة المخالفين وإحالة المخالفات للنيابة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة.
 

تفاصيل الحملة 

وكلف محافظ الدقهلية المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، بقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات على رافد جمصة، بمشاركة كلا من المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة، ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالدقهلية ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وبمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية.

 

ووجه المحافظ، بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية على نفقة المخالفين، وإحالة كافة المخالفات إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتى يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين على الأرضي الزراعية، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مرة أخرى.
 

وقال مختار: “لن نترك شبرًا واحدًا من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها إلا وسيتم زراعته مرة أخرة وعودة الحياة إلى هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخرى”.
 

وأكد المحافظ، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعًا لا تهاون فيه، متابعًا: “أننا أمام تحدي كبير للحفاظ على الأراضي الزراعية، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن”، مشيرًا إلى أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلى تقلصها وإهدارها.

 

يذكر  أن محافظ الدقهلية قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها، وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المخالفين.

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