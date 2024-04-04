الخميس 04 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة.

وكلَّف محافظ الدقهلية، محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، وأحمد عبدالعظيم، رئيس حي غرب المنصورة بقيادة الحملة المكبرة لإزالة التعديات على رافد جمصة.

ووجَّه المحافظ، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية على نفقة المخالفين وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتى يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين على الأرض الزراعية، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مره أخرى. 

وأكد المحافظ، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعًا لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبير للحفاظ على الأراضي الزراعية، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن، مشيرًا إلى أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلى تقلصها وإهدارها.

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية، قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور على كل الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها، وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المخالفين.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار اعمال الحملة المكبرة إزالة التعديات علي الأرضي الزراعية

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