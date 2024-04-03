"صحة الدقهلية": الكشف على 1534 حالة فى قافلة علاجية بقرية ميت يعيش

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر، تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، بناءً على تعليمات وزير الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

تم توقيع الكشف على 1534 مريض ضمت 10 عيادات منها ( 2أطفال - 2 باطنة - الجراحة - اسنان- رمد -عظام - نساء وتنظيم اسرة ) فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray، وجاء بيان القافلة كالتالي: باطنة 263، أطفال 271، جراحة 111،أسنان 160، جلدية 179، رمد 145،عظام 214،نسا وتنظيم اسرة191



كما تم إجراء عدد 276 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 92 حالة أشعة عاديه وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 104 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 8 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 9 قرارا للعلاج على نفقة الدولة



من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة على توعية المواطنين، فقد أقيم على هامش القافلة عدد 45 ندوة تثقيفية، 125 حالة استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

اصابة ٢٣ شخص فى حادث تصادم على طريق المطرية بورسعيد



أصيب ٢٣ شخص فى حادث تصادم سيارتين على طريق المطرية بورسعيد.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصام على طريق المطرية بورسعيد ووقوع إصابات.



على الفور انتقلت قوة من مباحث المديرية وسيارات الإسعاف وتبين وقوع حادث على طريق المطريه بورسعيد تصادم 2مينى باص.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل مصاب بسيارات الأهالى لمستشفى المطرية بالدقهلية و١٢ مصاب لمستشفى ٣٠يونيو ببورسعيد بسيارات الدقهلية و١٠ لمستشفى بور سعيد بسيارات الدقهلية .

IMG-20240403-WA0050