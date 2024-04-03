الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: استمرار حملات إزالة البناء المخالف واسترداد أملاك الدولة

البناء المخالف
البناء المخالف

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

تفاصيل الحملات 

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وطلخا وشربين ونبروه لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة سور بناء بالبلوك الأبيض على مساحة حوالي نصف فدان يتم تجهيزها لعمل مزرعة بالمخالفة ودون إخطار من الزراعة بقريه كفر العلو التابعة للوحدة المحلية بمنية محلة دمنة، كما تم إزالة كشك متعدي علي الطريق العام وإزالة هنجر تحت الانشاء بذات القرية بدون اخطار من الزراعه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وقال سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة كلية لاعمال فرشة خرسانية مدعمة بحديد تسليح على مساحة 50 مترا مربعا على أرض زراعية بقرية ميت نابت وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين باشراف نواب رئيس المركز بالتنسيق مع الشرطة.

كما قال إبراهيم صابر شبكه رئيس مركز ومدينة شربين إنه تم متابعة تنفيذ اعمال إزاله فوريه لحوائط وأعمدة مخالفه للدور الثاني علوي بقريه السعديه بنطاق الوحدة المحلية لقريه دنجواى  على مساحة 120 متر مربع وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفة.

وقال اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينه نبروه انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة  جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر. 

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية التعديات على الأراضي الزراعية تطبيق القانون

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