محافظ الدقهلية يعتمد جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثاني الثانوي للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتى تبدأ فى ٨ مايو المقبل..



وقال “مختار” إن مليون و25 الف و387 طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمراحل التعليم المختلفة بمدارس الدقهلية.



تفاصيل جداول الامتحانات

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، في الصف الرابع والسادس الابتدائي فتبدأ من يوم 8 الي 15 مايو والصف الخامس من 9 الي 16 مايو.

وفي المرحلة الإعدادية، الأول الاعدادي من يوم ٨الي١٥مايو، والثاني الاعدادي من ٩الي ١٦مايو، والثالث الاعدادي من ١٨الي٢٣مايو.

والاعدادية المهنية، في الصف الاول الاعدادي المهني من ٨ الي ١٦ مايو والصف الثاني الاعدادي المهني من ٩الي١٦مايو والصف الثالث الاعدادي المهني من ١٨الي ٢٣مايو.

وفي المرحلة الثانوية العامة، الصف الاول الثانوي العام من٨ الي ٢٢مايو، والصف الثاني الثانوي العام من ٩الي ٢٣مايو.

وفي مراحل التعليم المجتمعي، في الصفوف الاول والثاني والثالث من ٨الي٩ مايو،والصفوف الرابع والخامس والسادس من ٨الي ١١مايو.

وفي مراحل تعليم المكفوفين، الصفوف الرابع والخامس من ٨الي ١٣مايو والصف السادس من٨الي١٢، والاول والثاني الاعدادي مكفوفين من٨ الي١٣ والثالث الاعدادي مكفوفين من١٨الي٢٣مايو، والصف الاول الثانوي العام مكفوفين من ٨ الي٢٣ والصف الثاني الثانوي العام مكفوفين من ٩الي ٢٣ مايو.

وفي مراحل تعليم الصم وضعاف السمع، الصف الرابع والخامس من ٨الي١٢مايو، ومن الصف السادس الي الثامن من ٨الي١١مايو، والصفوف الاول والثاني الاعدادي من٨الي١٣مايو، والصف الثالث الاعدادي من١٨الي٢٣مايو، والصف الاول الثانوي من ٨الي٢٢مايو، والصف الثاني الثانوي من ٩الي٢٣، وبالنسبه للتعليم الفني، التعليم الزراعي من ٨الي٢٣مايو والصناعي من ٨الي٢٣مايو والتجاري من ٨الي٢٣مايو..



كما وجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول الذى تم اعتمادها.