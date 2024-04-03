الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة ١٥٠ مخالفة تموينية بـ ١٠ مراكز للنيابة العامة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد فى الأسواق ومحلات بيع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، موضحا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...
 

تفاصيل الحملات  

وقال المحافظ إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين،أسفرت عن تحرير 150 محضرا بنطاق 10 مراكز ومدن  شملت المنصورة، تمي الامديد، ميت غمر، شربين، جمصه، بلقاس، طلخا، الجمالية،نبروه،ميت سلسيل وأجا. 

 

وقرر "مختار"إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.. 
 

 

ومن جانبه، اوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي 220 مخبز علي مدار يومين للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

وقال: تم اعدام كميات من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، التحفظ علي30 جيركن زيوت سيارات، 6 طن أسمنت، 10 شيكارة بودرة بلاستيك، 9 صفائح جبنه، 10 أقراص جبنه رومي، 100 شيكارة ملح، 10 شيكارة دقيق مدعم، 30 شيكارة نخالة، 70 لتر منظفات، 500 لتر سولار، 4.320 طن مخلل، 15 طن بلاستيك، 10 أسطوانة غاز، 2 جرادل حلوي، زبيب و15 عبوة كريمات للبشرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية تكثيف الحملات ضبط الاسعار

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