محاكاة لتجربة إخلاء أمن ومجابهة الحرائق بكلية الصيدلة جامعة المنصورة

نفذت كلية الصيدلة جامعة المنصورة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية وإدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة محاكاة لتجربة إخلاء أمن وكيفية مجابهة الحرائق في أحد مباني الكلية لتدريب أعضاء هيئه التدريس والطلاب والعاملين بالكلية على كيفية التعامل في حال حدوث حريق وتطبيق ذلك عمليا.

يأتي ذلك تحت رعاية دكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، دكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، وريادة دكتور منال عيد عميد كلية الصيدلة، دكتور هانى إبراهيم قناوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، دكتور خالد بشير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، دكتور يسرا الفار مدير برنامج الفارم دى، دكتور ماريهان مقلد مدير برنامج الماجستير المهنى للمناعة والطب التجددى واشراف: رشا أحمد السيد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجامعة، منى الحديدى منسق السلامة والصحة المهنية بالكلية.



تم تنفيذ تجربة الإخلاء تحت إشراف:- عميد / أشرف جلال - مدير اداره الحماية المدنية بالدقهلية. وقام بتنفيذ التجربة: عقيد ياسر البردويل وكيل الإدارة الحماية المدنية بالدقهلية، نقيب محمد توحيد ورجال الاطفاء والإنقاذ من الحماية المدنية.

وقد تم تنفيذ محاكاة لعملية إخماد حريق بعد اتصال من ادارة الكلية بنشوب حريق في احد المعامل وتم اخلاء الكلية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين الى نقاط التجمع الآمن وعمل محاكاة لإنقاذ أحد الطلاب أصيب باختناق من الدخان المنبعث من الحريق وتم انقاذه بواسطة الأطقم المدربة من إدارة الحماية المدنية ونقله الى سيارة الإسعاف لتلقى العلاج وتم مكافحة الحريق من خلال الدفع بسيارات الإطفاء والاسعاف، وتم تنفيذ التجربة بنجاح.

جانب من التجربه

جانب من التجربه

جانب من التجربه

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