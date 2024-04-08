الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتوفير كل الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات وتوفير كل الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وقال "مختار": باسم الجهاز التنفيذي للمحافظة أبعث برسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ولايته الرئاسية الجديدة، متمنين لسيادته دوام التوفيق من أجل رفعة شأن مصرنا الغالية.

توجيه بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة

ووجه محافظ الدقهلية بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات وغسيل الأرصفة خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك لتكون الشوارع والميادين على أتم استعداد لاستقبال المواطنين لاستكمال فرحتهم في هذه الأيام المباركة.

التصدي بكل حسم للتعديات على الأرضي الزراعية والبناء المخالف 

كما وجه "مختار" بالتصدي بكل حسم للتعديات على الأرضي الزراعية والبناء المخالف وتكثيف المتابعة والمرور خلال أيام عيد الفطر من خلال اللجان المشكلة لمتابعة التعديات على الأرضي الزراعية بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والزراعة ومنع بيع أي مواد بناء خلال هذه المدة من أصحاب المحاجر وشركات مواد البناء.
وأمر المحافظ بمخاطبة كل الشركات الكبرى المتخصصة في مجال النظافة والجمع المنزلي، لبحث إمكانية التعاقد معهم لتقديم خدمات متكاملة للمحافظة في هذا المجال، وهو (جمع القمامة من المنازل- نظافة الشوارع والميادين- غسيل الأرصفة) والتطبيق على مدينة المنصورة كمرحلة أولى.
 

وأكد "مختار" أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للدولة لتقديم كل الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية المختلفة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبنائه للجمهورية الجديدة.

تفاصيل الحملة

كما استمرت أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بإدارة المركبات. 

وقال "مختار" إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، وأوضح "مختار" أنه تم رفع 150 طن قمامة ومخلفات تقليم الأشجار والحشائش و80 طن أتربة بالمنطقة خلال اليوم الثاني للحملة.

وأضاف "مختار" أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطى بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعية تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العمالة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية عيد الفطر المبارك نائب المحافظ

مواد متعلقة

صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها استعدادًا لعيد الفطر المبارك

محاكاة لتجربة إخلاء أمن ومجابهة الحرائق بكلية الصيدلة جامعة المنصورة

بمشاركة 3 آلاف شخص.. أكبر مائدة إفطار فى المنصورة

مشهد مهيب.. مسيرة لأهالى قرية السلام احتفالًا بحفظة القرآن الكريم بالدقهلية (صور)

مستشفى المنصورة الجامعى يحصل على اعتماد الأيزو

محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة

محافظ الدقهلية يعتمد جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

محافظ الدقهلية: استمرار حملات إزالة البناء المخالف واسترداد أملاك الدولة

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

جثة عارية ومكبلة بالحبال.. تفاصيل مرعبة لـ"جريمة بشتيل"

122 يومًا إجازة فى السنة.. تحرك برلمانى لاستثناء 3 قطاعات من العطلات الرسمية

القبض على رجل أعمال قطرى هارب من 76 حكمًا قضائيًا فى الشيخ زايد

قبل مواجهة دريمز الغانى.. 33% نسبة نجاح الزمالك بنصف نهائى الكونفدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح