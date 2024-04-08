محافظ الدقهلية يوجه بتوفير كل الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات وتوفير كل الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وقال "مختار": باسم الجهاز التنفيذي للمحافظة أبعث برسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ولايته الرئاسية الجديدة، متمنين لسيادته دوام التوفيق من أجل رفعة شأن مصرنا الغالية.

توجيه بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة

ووجه محافظ الدقهلية بتكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات وغسيل الأرصفة خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك لتكون الشوارع والميادين على أتم استعداد لاستقبال المواطنين لاستكمال فرحتهم في هذه الأيام المباركة.

التصدي بكل حسم للتعديات على الأرضي الزراعية والبناء المخالف

كما وجه "مختار" بالتصدي بكل حسم للتعديات على الأرضي الزراعية والبناء المخالف وتكثيف المتابعة والمرور خلال أيام عيد الفطر من خلال اللجان المشكلة لمتابعة التعديات على الأرضي الزراعية بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والزراعة ومنع بيع أي مواد بناء خلال هذه المدة من أصحاب المحاجر وشركات مواد البناء.

وأمر المحافظ بمخاطبة كل الشركات الكبرى المتخصصة في مجال النظافة والجمع المنزلي، لبحث إمكانية التعاقد معهم لتقديم خدمات متكاملة للمحافظة في هذا المجال، وهو (جمع القمامة من المنازل- نظافة الشوارع والميادين- غسيل الأرصفة) والتطبيق على مدينة المنصورة كمرحلة أولى.



وأكد "مختار" أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للدولة لتقديم كل الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية المختلفة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبنائه للجمهورية الجديدة.

تفاصيل الحملة

كما استمرت أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بإدارة المركبات.

وقال "مختار" إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، وأوضح "مختار" أنه تم رفع 150 طن قمامة ومخلفات تقليم الأشجار والحشائش و80 طن أتربة بالمنطقة خلال اليوم الثاني للحملة.

وأضاف "مختار" أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطى بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعية تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العمالة.