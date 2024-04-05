بمشاركة 3 آلاف شخص.. أكبر مائدة إفطار في المنصورة

نظم عدد من الشباب بمحافظة الدقهلية مائدة افطار تحت شعار " المنصورة هتفطر مع بعض " وذلك للعام السادس على التوالى وذلك بالممشى السياحى بمدينة المنصورة.



وتم تجهيز الموائد والكراسى يتشارك ابناء مدينة المنصورة مائدة افطار واحدة في جو من الألفة والمحبة والمساعدة في آن واحد وكانت وسيلة للتصالح بين المتخاصمين.



و قال أحمد زين أحد مؤسسى الإفطار، أنه تم تنظيم الإفطار للعام السادس على التوالي بمشاركة ما يزيد عن ٣٠٠٠ شخص لتمتد المائدة من بداية الممشى السياحى حتى نهايته.

وأكد زين أن الهدف من الإفطار كان إضفاء روح من الود بين الأهالي وأن نجمعهم على مائدة إفطار واحدة، وتبرعت المطاعم بتجهيز الوجبات مجانا بعد أن وفرنا لهم اللحوم، وغيرها من الأطعمة.

و قال محمد الشرقاوي أحد مؤسسي الإفطار، "إننا للعام الخامس نفطر مع بعض، وكل عام لنا هدف مختلف، مثل خروج غريمات، أو تجهيز يتيمات، وذلك بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة".



وأضاف محمد الشرقاوي، من مجموعة "المنصورة هتفطر مع بعض"، "كل عام نحاول أن نطور الفكرة، ولنا هدف خيري وهدف اجتماعي ونحاول أن نجمع أكبر قدر من الناس ونعيد معهم روح زمان.

أمسية دينية إذاعية خلال شهر رمضان المبارك بمركز شباب طوخ الأقلام بالسنبلاوين

نفذ مركز شباب طوخ الأقلام التابع لادارة شباب السنبلاوين أمسية دينية إذاعية، اليوم الخميس، 25 رمضان 1445، عقب صلاة التراويح، الأمسية الدينية، والتي تم بث مباشر لها علي إذاعة القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، وإيهاب العشري رئيس مجلس إدارة مركز شباب طوخ الأقلام، والهيكل التنظيمي لمركز الشباب، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور نخبة من قراء إذاعة القرآن الكريم المصرية.

بدأت فعاليات الأمسية الدينية الرمضانية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم والقارئ محمد الشرقاوي، تلاه كلمة الشيخ محمد حسين مدير عام الدعوة بأوقاف الدقهلية، ثم الابتهالات الدينية، والشيخ أحمد عطية برى، وقدم الأمسية الدينية الرمضانية الإذاعي بهاء عباده المذيع بإذاعة القران الكريم المصرية.

أشار الشيخ محمد حسين مدير عام الدعوه بأوقاف الدقهلية، خلال الأمسية الدينية الرمضانية، إلى أن هذا العمل غير مسبوق في خدمة القرآن وخدمة الإسلام لتظل مصر بمؤسساتها الدينية ورموزها العظيمة هى الدولة الحافظة لكتاب الله، ورعاية الحافظين له من خلال تبنى اهل القرآن بالتشجيع والمسابقات المحلية والعالمية ليكون القرآن الكريم بها له أكثر من مدرسة فى القراءة.

جاء مسك الختام مع الابتهالات الدينية والمدائح النبوية للشيخ أحمد عطية بري، حفظ الله مصر الأبية وحفظ أهلها، ثم تكريم الأمهات المثاليات بمركز شباب طوخ الأقلام، بالاضافة الى تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

جانب من الافطار

جانب من الافطار

جانب من الافطار

جانب من الافطار

جانب من الافطار

جانب من الافطار

جانب من الافطار

جانب من الافطار