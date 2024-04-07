الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها استعدادًا لعيد الفطر المبارك

جانب من الحملات
جانب من الحملات

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي على 148 منشأة تبين أن 48 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

 

وأضاف مكين  أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 102 محضرًا وسحب 74 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 567 كيلو من أغذية متنوعة و166 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد مكين، على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

 

افتتاح المعرض الخيري للملابس بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد المعرض الخيري للملابس والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سحر توفيق عميد كلية التربية طفولة.
 

وأوضح الدكتور شريف خاطر أن تنظيم المعرض يأتى في إطار خطة الجامعة للرعاية الإجتماعية للعاملين بالخدمات المعاونة وعمال اليومية الغير قادرين، من أجل تخفيف الأعباء المادية عليهم مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
 

وأكد أن الجامعة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز مفهوم التكافل الإجتماعي ودعم ورعاية الغير قادرين من منسوبيها.
و أشار الدكتور محمد عبد العظيم أن المعرض الخيري يحتوى على أكثر من ١٠٠٠ قطعة ملابس، ويضم العديد من معروضات الملابس الحريمي والرجالي والأطفال لمختلف الأعمار ومتاحة للفئات المستهدفة من خلال كوبونات، ويتم بموجبها استلام الملابس من المعرض.

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شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية إدارة مراقبة الأغذية

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