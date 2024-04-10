سقوط أمطار|حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-4-2024 فى أول أيام عيد الفطر

تصدر السؤال عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-4-2024 محرك البحث في الساعات الأخيرة، إذ يرغب المصريين في معرفة حالة الطقس والظواهر الجوية واحتمالية سقوط أمطار خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الحدائق والمتنزهات العامة والسفر لاستغلال إجازة العيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-4-2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للبرودة في الليل والصباح الباكر في شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا في سيناء وحارا في جنوب الصعيد، ولطيفا في الليل.

احتمالية سقوط أمطار في عيد الفطر 2024

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 10 إبريل، والتي تتزامن مع أول أيام عيد الفطر، حيث من المتوقع استمرار سقوط الأمطار على عدة محافظات بين متوسطة وخفيفة.

ومن المتوقع أيضًا استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد، بينما تستقر درجات الحرارة حيث من المتوقع أن تكون 26 درجة مئوية في القاهرة، و23 درجة مئوية على السواحل الشمالية، و31 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالأيام القادمة، أعلنت الأرصاد الجوية عن تحسن حالة الطقس وتوقف الأمطار وارتفاع درجات الحرارة على مستوى البلاد، اعتبارًا من الخميس الموافق 11 إبريل 2024.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10-4-2024

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في بعض المدن المصرية كالتالي:

- القاهرة: صغرى 17، عظمى 26

- العاصمة الإدارية: صغرى 17، عظمى 26

- 6 أكتوبر: صغرى 17، عظمى 26

- بنها: صغرى 17، عظمى 26

- الإسكندرية: صغرى 16، عظمى 23

- العلمين الجديدة: صغرى 16، عظمى 23

- مطروح: صغرى 16، عظمى 22

- سيوة: صغرى 13، عظمى 26

- كاترين: صغرى 08، عظمى 18

- نخل: صغرى 13، عظمى 23

- بورسعيد: صغرى 13، عظمى 23

- الزقازيق: صغرى 17، عظمى 26

- الإسماعيلية: صغرى 15، عظمى 27

- السويس: صغرى 16، عظمى 26

- شرم الشيخ: صغرى 19، عظمى 27

- الغردقة: صغرى 19، عظمى 27

- الفيوم: صغرى 14، عظمى 26

- بنى سويف: صغرى 14، عظمى 27

- المنيا: صغرى 13، عظمى 28

- أسيوط: صغرى 14، عظمى 27

- سوهاج: صغرى 16، عظمى 28

- الأقصر: صغرى 18، عظمى 31

- أسوان: صغرى 18، عظمى 31

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