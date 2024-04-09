لا تخففوا الملابس.. تعرف على حالة الطقس أيام العيد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تشهد تأثرًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ونشاط رياح مصحوبًا بالرمال والأتربة، وانخفاض في درجات الحرارة، متوقعة تزايد كميات سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد؛ لتكون بين المتوسطة والغزيرة.

وعن طقس أيام العيد، قالت الدكتورة منار غانم، إنه سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، من ظهر يوم الأربعاء، مهيبة في الوقت ذاته بالمواطنين توخي الحذر وعدم تخفيف الملابس، خلال ساعات الليل، التي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 25 الصغرى 16

العاصمة الإدارية العظمى 25، الصغرى 16

الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 17

العلمين الجديدة العظمى 23 والصغرى 16

مطروح العظمى 22، الصغرى 16

سوهاج العظمى 28، الصغرى 15

قنا العظمى 29، الصغرى 18

الأقصر العظمى 31 الصغرى 19

أسوان العظمى 33 الصغرى 19