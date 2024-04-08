أحداث الـ 28 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة الثامنة والعشرين، من مسلسلات رمضان 2024 أحداثًا مشوقة، وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "ملخص أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية"، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في ماراثون رمضان 2024.

بدون سابق إنذار

عندما علم الطفل “عمر” بحقيقة ما يدور بين “مروان” و"فريدة"، وأنه ليس الابن الحقيقي لهما، عندما سمع كل منهما وهما يتحدثان عن الوصول إلى والده الحقيقي، ليسارع في البكاء تزامنًا مع إجرائه التحاليل الطبية التي تسبق العملية، ليقرر ارتداء ملابسه ومغادرة المستشفى من السلم الخلفي، ما شكل صدمة كبيرة لمروان وليلي اللذان تفاجآ بمغادرته.

مسلسل بدون سابق إنذار: آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح»، والمسلسل من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

جودر

شهدت الحلقة الثانية عشرة من المسلسل، طلب شهرزاد- ياسمين رئيس من جاريتين في القصر مراقبة جناح تودد- سامية الطرابلسي محظية شهريار- ياسر جلال المُفضلة، وتستكمل شهرزاد حكاية جودر، وننتقل إلى جوهرة- تارا عماد، التي تستقبل جاريتها الجديدة بعدما مرضت القديمة، ونشاهد حزن اثنين من أبناء تلميذ الحكيم شمردل، على وفاة شقيقيهما.

ويظهر عبدالأحد لـ جودر، في بركة قارون، ويطلب منه أن ينفذ ما فعله مع شقيقيه، وإلقائه في البركة بعد ربطه، ويتردد الأخير في تنفيذ الأمر، ولكنه يوافق في النهاية، ويخرج عبدالأحد من البركة ومعه فرخين جن على هيئة سمكتين.

"جودر- ألف ليلة وليلة": ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أحمد فتحي، عبدالعزيز مخيون، رشوان توفيق، فتوح أحمد، أحمد بدير، عابد عناني، تارا عماد، أيتن عامر، چيهان شماشرجي، غادة طلعت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، مجدي فكري، وإنتاج المتحدة وأروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

الحشاشين

شهدت الحلقة الـ 28 من مسلسل الحشاشين تطور الأحداث مع أمر حسن بن الصباح لـ برزك أميد بإرسال فدائية مخلصة من أجل قتل دنيا زاد زوجته، وذلك بعدما بلغه ما تفعله فى أصفهان من تحريض للنساء على حسن الصباح وقول كل نقيصة فيه مما زعزع ثقة الناس به وتشككوا فيه. وهو الأمر الذى لم يعارضه برزك أميد ولكن اعترض عليه نجله الهادى إلا أن الصباح أمره بالانصياع للأمر لأنها عدو لهم.

مسلسل الحشاشين: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.