ياسر جلال يكشف تفاصيل شخصيته فى مسلسل "جودر"

تحدث الفنان ياسر جلال، عن شخصيته في جودر، قائلًا: "أنا شكل وشي بيبي فيس شوية والذقن غيرت شكلي وأدتني سني وساعدتني أعمل أدوار حلوة وأكشن".

وأضاف "جلال" خلال حواره لبرنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة "الراديو 9090": "أول حاجة بعملها بعد ما أخلص تصوير المسلسلات أحلق ذقني واختفي، أما عملت شهريار وبنفكر هنعمل الشخصية إزاي".

وتابع: "حلقت ذقني وصبغتها أول ما دخلت عليهم في البروفة اتخضوا أول ما شافوا شكلي ومعرفونيش واتفزعوا جدًا أما شافوني".

واستكمل: "الشكل مساعد مع الرياضة ولا أغل ولا أكره علشان اللي في القلب يطلع على الوش".