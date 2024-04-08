الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسر جلال يكشف تفاصيل شخصيته فى مسلسل "جودر"

ياسر جلال
ياسر جلال

تحدث الفنان ياسر جلال، عن شخصيته في جودر، قائلًا: "أنا شكل وشي بيبي فيس شوية والذقن غيرت شكلي وأدتني سني وساعدتني أعمل أدوار حلوة وأكشن".

وأضاف "جلال" خلال حواره لبرنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة "الراديو 9090": "أول حاجة بعملها بعد ما أخلص تصوير المسلسلات أحلق ذقني واختفي، أما عملت شهريار وبنفكر هنعمل الشخصية إزاي".

وتابع: "حلقت ذقني وصبغتها أول ما دخلت عليهم في البروفة اتخضوا أول ما شافوا شكلي ومعرفونيش واتفزعوا جدًا أما شافوني".

واستكمل: "الشكل مساعد مع الرياضة ولا أغل ولا أكره علشان اللي في القلب يطلع على الوش".

ياسر جلال جودر مسلسل جودر الراديو بيضحك

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