الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ياسر جلال: كان لازم أعمل حاجة مختلفة بعد "الاختيار"

ياسر جلال
ياسر جلال

قال الفنان ياسر جلال، إنه يحب الاختلاف والتنوع في أعماله، متابعًا: "خصوصًا بعد مسلسل الاختيار كان لازم أعمل حاجة مختلفة تمامًا".

وأضاف "جلال" خلال حواره لبرنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة "الراديو 9090": "بعدها أعمل حاجة مختلفة أكثر، أنا بدأت أعمل ده متأخر مش عاوز أفضل أعمل شخصية مكررة وأجزاء، عاوز كل سنة أعمل شخصية مختلفة، عاوز يكون عندي رصيد من الأدوار المختلفة".

وأشار إلى أن الإنتاج كان متخوفًا من فكرة ألف ليلة وليلة؛ لأن تكلفتها في الخارج مليار وليست ملايين وكان هذا التحدي.

وتابع: "تم تأجيل المسلسل لمدة سنة لأنه كان عاوز خطة واضحة إحنا هنعمل إيه وهنقدمه إزاي، وعملت مسلسل علاقة مشروعة، وبعدين دخلنا المسلسل وبدأنا نجتهد جدًا".

واستكمل: "نجاح المسلسل نجح بفضل ربنا ثم النقاد والجمهور الذين كانوا الداعم الأكبر لمسلسل جودر".

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