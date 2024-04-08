أحداث الـ 28 من المسلسلات الأطفال

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقة الثامنة وعشرون مسلسلات الأطفال.

ملخص أحداث الحلقة الواحد عشرون من مسلسلات الأطفال

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير ملخص أحداث الحلقة الثامنة وعشرون من مسلسلات الأطفال

يحيي وكنوز

أحداث مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث الحلقة 28، بدأت بحديث كنوز ووالدتها والأستاذ عصام عن أن المنظمة اخترعت روبوت على شكل يحيى وهو ذكي جدا، وخلال الحلقة تظهر البروفيسورة جميلة برفقة الروبوت وأفراد العصابة وهي تشرح لهم أنهم في الأرض المهجورة.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، حول مغامرات يحيى وكنوز في أرض الحكايات، حيث يكشف الموسم الثالث عن تأثير التكنولوجيا ودورها المؤثر في مختلف المجالات.

نورة

بدأت الحلقة 28 من مسلسل نورة، بظهور نورة مع صديقتها جنا التي قالت لها إن يارا تُخطط للغدر بها بعد اكتشاف أن نور “أخو نورة” يراقبها، وقالت لها أيضا إن ليلى هي التي تبعث الرسائل لريم.

نور والكوكب السعيد

أما أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 28، بدأت بظهور زهرة وهي تحدث والدتها عن حزنها الشديد عن عدم قدرتها على التمثيل، فقالت لها والدتها إنه يجب على الشخص أن يخطئ حتى يتعلم، فتقوم زهرة بتمثيل الدور أمام والدتها وتنسى مرة أخرى.