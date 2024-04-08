أحداث الـ 28 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

تصدر عدد من مسلسلات رمضان 2024 للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤشرات البحث عبر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ملخص أحداث الحلقة الثامنة وعشرون من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (فيديو)

واستعرضت القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقات الثامنة وعشرون، من مسلسلات رمضان 2024 الاجتماعية والكوميدية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، ومسلسل صدفة لريهام حجاج.

مسلسل الكبير أوي

وشهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي "الجزء الثامن"، بطولة الفنان أحمد مكي، أحداثا مشوقة بعد تحويل الكبير دوار العمدة إلى “فندق المزاريطة”، والحجوزات أصبحت كثيرة، كما جاء إليه بلوجر يريد حجزغرفة مقابل عمل إعلان للفندق، ولكنه دخل معاهم في جدال، ثم أقنعته مربوحة أن يوافق بهدف الترويج للفندق.

أبطال الكبير أوى 8: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

مسلسل امبراطوية ميم

أما مسلسل أمبراطوية ميم الحلقة الـ28، بطولة النجم خالد النبوي، شهد أحداث مختلفة، فبعد أن زور مروان أبو المجد توقيع والده، ووقع على عقد بيع بيتهم لصالح يحيي شاكر شعر بالحزن، وكلما تأتي فرصة يقول لوالده عن فعلته تكون الظروف غير ملائمة، ولكن مندوبة شركة يحيى شاكر ذهبت لخالد النبوي وقالت له الحقيقة أن ابنه باع بيتهم للشركة.

أبطال إمبراطورية ميم: خالد النبوى ونور النبوي، حلا شيحة، هاجر السراج، إيمان السيد ومحمد محمود عبدالعزيز، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

مسلسل صدفه

وفي الحلقة الـ 28 من مسلسل صدفه للفنانة ريهام حجاج، فرح قررت إخبار صدفة بقصة صديقتها التي قتلتها في المدرسة القديمة، وأوضحت لها أنها قتلتها بزجاجة بعدما “استفزتها”، إذ كانت تفتش في حقيبتها أثناء تواجدها خارج الفصل.

أبطال صدفة: ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.