الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل نورة

نورة
نورة

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  مسلسل نورة، والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

ويبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن مواعيد عرض الحلقة 26 من المسلسل الكرتوني نورة، فيهتم عدد كبير من الأمهات بتفاصيل المسلسل الكرتوني نورة وذلك لأنه يهتم كثيرا بتسليط الضوء على تفاصيل تخص الفتيات ومشكلاتهم ويتم تناولها بشكل بسيط وسهل.

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وينتظر عدد كبير من الأمهات عرض حلقات المسلسل الكرتوني نورة وذلك من أجل مشاهدة أبنائهم لمثل تلك الأعمال التي تساعد فى رفع قيمهم ومبادئهم كما يساهم أيضا مسلسل الكرتوني نورة في حل مشكلات الأطفال بطريقة سهلة وبسيطة وبدون مبالغة في الأحداث وهو ما يجعل الأطفال يتعلقوا بالمسلسل.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل نورة الحلقة الثانية

وتعرض الحلقة 26 من المسلسل الكرتوني "نورة"، يذاع على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، وتعرض الحلقة السادسة اليوم فى تمام الساعة 5.45 دقيقة.

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتوني الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهي رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبنى ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح أبو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

ويأتي ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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