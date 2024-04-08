الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مكسرات لميس" تروي قصة ضريح "نجم الدين الخبوشاني" صاحب الكرامات

الدكتورة لميس جابر
الدكتورة لميس جابر

روت الدكتورة لميس جابر، اليوم الاثنين، قصة ضريح صاحب الكرامات وصديق صلاح الدين الأيوبي “نجم الدين الخبوشاني”.

وقالت الدكتورة لميس جابر، خلال حلقة اليوم من برنامج "مكسرات لميس"، على الراديو 9090، إن نجم الدين أبو البركات محمد بن موفق سعيد الخبوشاني، سمي بالخبوشاني نسبة إلى البلد التي ولد فيها ببلاد فارس، ودخل مصر عام 565 هـ، واستوطنها، وظل فيها 22 عاما حتى وافته المنية عام 587 هـ ودفن فيها.


الخبوشاني كان من المشايخ المقربين جدا من السلطان صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين وكان له العديد من المواقف معه، فبسببه أنشأ الأيوبي المدرسة الصلاحية بجوار ضريح الإمام الشافعي تحت رئاسة الخبوشاني الذي تولى إدارتها والتعليم فيها.

ومن المواقف أيضا التي جمعت بين الاثنين قيام الخبوشاني بوكز صلاح الدين بعصاه غاضبا لما رفض طلبه بإسقاط الضرائب عن المصريين لظروف الحرب، فغضب صلاح الدين الذي لم يلتفت له وذهب إلى المعركة فكسر حامي رأسه الذي سقط عندما وخزه الشيخ، فاعتذر للخبوشاني ونفذ ما قال وأسقط الضرائب عن المصريين.

ظل الخبوشاني متعبدا وزاهدا حتى توفاه الله عام 587 ه ودفن بمدرسته تحت قدم الإمام الشافعي كما أوصى قبل وفاته.

صلاح الدين الأيوبي نجم الدين الخبوشاني الخبوشاني مكسرات لميس

مواد متعلقة

"مكسرات لميس" تروي قصة شعار قبة "الإمام الشافعي"

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

الزمالك يُجمّد المفاوضات مع محمد شريف.. والسبب صادم (خاص)

عاجل| خلال 48 ساعة.. مصر تقترب من هدنة غزة وتقدم غير مسبوق للمفاوضات

خاص.. إدارة الزمالك عن أداء اللاعبين: "فيه حاجة غلط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح