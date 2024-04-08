"مكسرات لميس" تروي قصة ضريح "نجم الدين الخبوشاني" صاحب الكرامات

روت الدكتورة لميس جابر، اليوم الاثنين، قصة ضريح صاحب الكرامات وصديق صلاح الدين الأيوبي “نجم الدين الخبوشاني”.

وقالت الدكتورة لميس جابر، خلال حلقة اليوم من برنامج "مكسرات لميس"، على الراديو 9090، إن نجم الدين أبو البركات محمد بن موفق سعيد الخبوشاني، سمي بالخبوشاني نسبة إلى البلد التي ولد فيها ببلاد فارس، ودخل مصر عام 565 هـ، واستوطنها، وظل فيها 22 عاما حتى وافته المنية عام 587 هـ ودفن فيها.



الخبوشاني كان من المشايخ المقربين جدا من السلطان صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين وكان له العديد من المواقف معه، فبسببه أنشأ الأيوبي المدرسة الصلاحية بجوار ضريح الإمام الشافعي تحت رئاسة الخبوشاني الذي تولى إدارتها والتعليم فيها.



ومن المواقف أيضا التي جمعت بين الاثنين قيام الخبوشاني بوكز صلاح الدين بعصاه غاضبا لما رفض طلبه بإسقاط الضرائب عن المصريين لظروف الحرب، فغضب صلاح الدين الذي لم يلتفت له وذهب إلى المعركة فكسر حامي رأسه الذي سقط عندما وخزه الشيخ، فاعتذر للخبوشاني ونفذ ما قال وأسقط الضرائب عن المصريين.



ظل الخبوشاني متعبدا وزاهدا حتى توفاه الله عام 587 ه ودفن بمدرسته تحت قدم الإمام الشافعي كما أوصى قبل وفاته.