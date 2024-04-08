أسامة الأزهري: لا تستصغروا الأذى ولا تستخفوا به

عرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، عدة مقاطع فيديو، عن تأثير المواقف الصغيرة في حياتنا اليومية، التي تشرح فكرة تأثير المواقف الصغيرة والأشياء الصغيرة وكيف تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلاقة المواطنين ببعضهم البعض.

وقال الأزهري خلال برنامجه "ومن الحب حياة"، والذي يعرض طوال شهر رمضان المعظم، عبر شاشة “دي إم سي”: "الواحد أحيانا يأخذ موقف صغير أو يهزر مع الناس فيقول كلمة عابرة لكن يفاجأ أنها جرحت شعور إنسان وسببت الأذى لإنسان.. ويقول دي مجرد كلمة لا راحت ولا جت.. أحيانا نسمع المنطق ده في التعامل وعدم تقدير الأمور بصورة صحيحة".

وأضاف: لا تستصغروا الأذى ولا تستخفوا به مهما صغر.. ومعظم النار من مستصغر الشر.. شرارة تطير من النيران فتشعل النار في المكان كله.. وعلينا عدم الاستهانة بأحد ونعامل الكل بالتقدير والاحترام وأن نحافظ على الكلمات.. لا نستصغر الأذى لأنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة".

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن التصرفات الصغيرة قد تكون كبيرة وقد تؤدي إلى القتل، موضحًا أن الحاجة الصغيرة تؤدي إلى المواقف الكبيرة وقد تجرح كلمة صغيرة إنسان وتؤدي به إلى القتل.

وطالب كافة المواطنين في بقاع الأرض، بعدم استصغار الأذى الذي يمكن أن يطول الشخص سواء كان كبيرًا أو صغيرًا وعدم الاستخفاف به والعمل على مراعاة مشاعر البعض دون تمييز من أي جانب.